Accidente vehicular en Barrio La Herradura



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 26 de septiembre del corriente año, alrededor de las 14:00 horas, personal de la División Comisaría Séptima de Río Gallegos intervino en un incidente vial registrado en el barrio La Herradura, a la altura de un establecimiento de hospedaje de la zona.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una camioneta marca Ford Ranger, color gris, que había impactado contra el paredón de una vivienda. En el lugar se encontraba el conductor, un joven de 18 años, quien permanecía lúcido al momento de la asistencia.



De manera preventiva, se convocó al personal médico del nosocomio local, quienes trasladaron al involucrado bajo custodia policial para su evaluación. Posteriormente, se certificó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que se le otorgó el alta médica.



En el sitio trabajó personal de la dependencia interviniente junto con la División Accidentología Vial Zona Sur, quienes realizaron las diligencias correspondientes a los fines de documentar el hecho.

