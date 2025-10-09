Accidente fatal en Ruta Nacional N° 3, cerca del paraje Lemarchand



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la jornada del martes 8 de octubre del corriente año, siendo las 10:30 horas, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike intervino en un siniestro vial con resultado fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2476, en cercanías del paraje Lemarchand.

De acuerdo con lo informado, se tomó conocimiento del hecho a través de personal policial, de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, quien comunicó el vuelco de un vehículo en el mencionado sector. De inmediato, se comisionó al lugar efectivos de dicha Unidad Operativa, constatándose que se trataba de un rodado Fiat Cronos, el cual circulaba en sentido norte-sur.



El vehículo era conducido por una mujer de 34 años, quien viajaba acompañada de su madre, de 72 años, dos hijas menores y su pareja. Por causas que aún se tratan de establecer, la conductora perdió el control del automóvil, produciéndose un vuelco con varios giros.

Ante la gravedad del siniestro, se solicitó la presencia de personal de Bomberos y de ambulancias del hospital local y de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena. En el lugar se constató el fallecimiento de la mujer de 72 años, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados de urgencia al nosocomio de Río Gallegos para su atención médica.



Por disposición del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, se dispuso la realización de actas de fijación de domicilio, toma de testimonios y examen médico de los involucrados. En el sitio trabajó personal de la División Accidentología Vial, realizaron las pericias correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado por la Unidad de Traslados dependiente del Poder Judicial hacia la Morgue Judicial, mientras que el vehículo siniestrado fue removido mediante grúa policial y quedó resguardado en sede de la dependencia actuante. En las tareas también colaboraron agentes de Vialidad Nacional y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

