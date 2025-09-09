Accidente en Perito Moreno: una joven sufrió fractura tras choque de motocicletas

Una colisión entre dos motocicletas ocurrida en la tarde del domingo en Perito Moreno dejó como saldo una joven herida de gravedad y un hombre con lesiones leves. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gendarmería Nacional y Colón.

El siniestro se registró alrededor de las 18:10 horas, cuando, por causas que aún se investigan, impactaron dos motos Honda. Una de ellas era conducida por una mujer de 18 años, quien sufrió una fractura en la muñeca izquierda. El otro rodado era guiado por un hombre de 44 años, que resultó con heridas leves. Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar intervinieron efectivos de la División Comisaría Perito Moreno, quienes realizaron las pericias de rigor y procedieron al secuestro de los vehículos involucrados. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.

Desde la Policía de Santa Cruz recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar los elementos de seguridad obligatorios y circular con precaución en zonas urbanas para evitar este tipo de hechos.