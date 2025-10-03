Accidente en la rotonda de Av. Fagnano de El Calafate: dos autos colisionaron sin heridos

Esta mañana, alrededor de las 09:00, dos vehículos protagonizaron un choque en la rotonda de la Avenida Fagnano, cerca del microestadio municipal. No se registraron lesiones graves y ambos autos fueron secuestrados por falta de seguro obligatorio.

La División Comisaría Segunda de El Calafate intervino esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido sobre la rotonda de la Avenida Fagnano. Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando uno de los vehículos detuvo su marcha para levantar a trabajadores que aguardaban en la zona y fue impactado desde atrás por otro automóvil que circulaba en la misma dirección.

Como consecuencia del choque, los dos vehículos terminaron sobre la bicisenda contigua. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas de gravedad. La conductora de uno de los autos fue trasladada de manera preventiva al hospital SAMIC, aunque recibió el alta médica pocos minutos después. Los trabajadores que iban a subir al vehículo no llegaron a abordarlo al momento del impacto.

Ambos vehículos fueron secuestrados por carecer de seguro obligatorio, conforme a la normativa vigente, y permanecen bajo custodia policial mientras se realizan los procedimientos correspondientes.