Accidente de tránsito en ruta nacional n°3 – Sector Río Coile

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 11:00 horas, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike fue comisionado en inmediaciones del Río Coile, sobre Ruta Nacional N° 3, a raíz de un accidente vial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un camión marca Volvo, perteneciente a una empresa de transporte internacional y que trasladaba silo de cemento con destino a la ciudad de Punta Arenas, había perdido el control e impactado con su parte frontal izquierda contra el guardarraíl, provocando importantes daños materiales en la estructura de contención y en el rodado.

Pese a la magnitud del siniestro, el conductor resultó ileso, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de la asistencia. Posteriormente, personal de Vialidad Nacional llevó a cabo el remolque del camión, mientras que la dotación policial dispuso un corte parcial de la calzada, garantizando la circulación alternada y segura de los vehículos hasta finalizar las tareas.

Las actuaciones continúan a cargo de la dependencia interviniente.