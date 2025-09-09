Accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 12: cinco personas fueron hospitalizadas

Un accidente de tránsito se registró este domingo 7 de septiembre, alrededor de las 14:00 horas, en la Ruta Provincial N° 12, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia.

En el siniestro se vieron involucrados tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes, un Volkswagen Gol Trend rojo con dos personas a bordo y una Ford F-100 gris en la que viajaban tres pasajeros.

Como consecuencia del choque, cinco personas fueron trasladadas al hospital local para recibir asistencia médica. Tres de ellas quedaron en observación, mientras que el resto no presentó lesiones de gravedad.

Según las primeras pericias, el accidente se habría originado por una maniobra de sobrepaso. Personal de Accidentología Vial realizó los estudios técnicos correspondientes y practicó test de alcoholemia a los conductores, que resultaron negativos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Caleta Olivia, junto a personal de la Comisaría Tercera, la Unidad de Bomberos y un móvil sanitario. Por disposición del Juzgado de Instrucción local, los vehículos involucrados fueron secuestrados de manera preventiva para avanzar con la investigación.