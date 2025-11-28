ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONES GRAVES EN MITRE Y PUEYRREDÓN

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 27 de noviembre de 2025, personal de la División Comisaría Segunda de Puerto San Julián inició actuaciones de oficio tras tomar conocimiento de un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Mitre y Pueyrredón de esa ciudad.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un automóvil Ford Escort, el cual se encontraba apoyado sobre su techo en la cinta asfáltica. En el interior del rodado permanecía una mujer de 31 años, quien estaba siendo asistida por personal de Bomberos y posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el hospital local, donde quedó internada para su observación. De acuerdo al informe médico inicial, la paciente presentaba lesiones de carácter grave.



Según los primeros datos recabados, la conductora habría perdido el control del vehículo, impactando lateralmente contra un rodado estacionado, lo que derivó en el vuelco. En el lugar intervino también personal de Accidentología Vial Zona Centro, que realizó las pericias correspondientes.



El vehículo siniestrado fue secuestrado y trasladado al patio judicial para su resguardo. Asimismo, por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, se ordenó la realización de los exámenes de rigor sobre la conductora.

La investigación continúa bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.