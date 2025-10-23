Abrieron los sobres de licitaciones para la construcción de viviendas en Los Antiguos y Koluel Kayke

El Gobierno de Santa Cruz a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda IDUV) realizó la apertura de sobres correspondiente a las Licitaciones Públicas N° 14/IDUV/2025 y N° 15/IDUV/2025, destinadas a la construcción de viviendas en distintas localidades de la provincia.

Los actos fueron encabezados por el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Cristian Mansilla, junto al vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; la gerenta Administrativa, Carina Vera; y Luz Barel, gerenta Legal.

A la Licitación N° 14/IDUV/2025, que prevé la construcción de seis viviendas en la manzana 23A de Koluel Kayke, se presentó una empresa oferente: RTS.

Por otra parte, la Licitación N° 15/IDUV/2025 corresponde a la construcción de 20 casas en las manzanas 170 y 171 de Los Antiguos, y contó con dos empresas oferentes: RTS y Soldaduras y Montajes Don José.

Diseño de las viviendas

Respecto al proyecto de construcción de las casas, se informó que las mismas se planificaron con un diseño contemporáneo y con identidad patagónica, buscar reforzar y generar un sentido de pertenencia en el entorno.

Además, para la ejecución de las mismas se contemplan diferentes superficies para las viviendas: 50,25 m2 para las viviendas de dos dormitorios y de 58,53 para vivienda de dos dormitorios adaptaba para personas con movilidad reducida.

Las unidades habitacionales contarán con: sala de estar – cocina- comedor, baño, dormitorios y expansión.