EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Abren nueva inscripción para talleres de danzas y yoga en el CeMEPA

Compartir

El Centro Municipal de Educación por el Arte reabrió la inscripción para la segunda parte del año en sus talleres de danzas y actividades complementarias, dirigidos a niños desde los tres años, jóvenes y adultos, sin límite de edad.

La profesora de danza clásica Débora Quiroga explicó que, aunque las clases ya están en marcha, se realiza “una nueva convocatoria para cerrar el año con mucha más movida, con muchos más alumnos”.

Según detalló, se ofrecen talleres de danza contemporánea y danza clásica para jóvenes y adultos, además de propuestas para niños de tres a doce años. También se dictan clases de yoga, un taller de puntas con dos niveles y preparación física como complemento.

“No es solo la invitación para los alumnos que ya son pertenecientes a nuestra escuela, sino también a las escuelas de otros lugares y disciplinas”, señaló Quiroga.

Las inscripciones se realizan en la preceptoría de la institución, de lunes a viernes, desde las 9 y a partir de las 15 horas. Los cupos son limitados, aunque se mantiene una lista de espera.

Avanza proyecto para gravar combustibles y distribuir fondos a provincias y municipios

Santa Cruz confirma que no ingresó fentanilo contaminado al sistema de salud

El municipio articula sectores para definir el Código de Planeamiento Urbano

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas