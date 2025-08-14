Abren nueva inscripción para talleres de danzas y yoga en el CeMEPA

El Centro Municipal de Educación por el Arte reabrió la inscripción para la segunda parte del año en sus talleres de danzas y actividades complementarias, dirigidos a niños desde los tres años, jóvenes y adultos, sin límite de edad.

La profesora de danza clásica Débora Quiroga explicó que, aunque las clases ya están en marcha, se realiza “una nueva convocatoria para cerrar el año con mucha más movida, con muchos más alumnos”.

Según detalló, se ofrecen talleres de danza contemporánea y danza clásica para jóvenes y adultos, además de propuestas para niños de tres a doce años. También se dictan clases de yoga, un taller de puntas con dos niveles y preparación física como complemento.

“No es solo la invitación para los alumnos que ya son pertenecientes a nuestra escuela, sino también a las escuelas de otros lugares y disciplinas”, señaló Quiroga.

Las inscripciones se realizan en la preceptoría de la institución, de lunes a viernes, desde las 9 y a partir de las 15 horas. Los cupos son limitados, aunque se mantiene una lista de espera.