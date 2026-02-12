Abren las inscripciones para una diplomatura en Inteligencia Artificial Generativa con foco en educación y gestión pública

La propuesta de la Unidad Académica Caleta Olivia se dictará en modalidad virtual, tendrá dos orientaciones y busca brindar herramientas prácticas ante los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo.

El Mg. Daniel Pandolfi informó que la Universidad abrió las inscripciones para la Diplomatura Universitaria de Extensión en Aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa para Educación y Gestión Pública, una nueva propuesta formativa con dos orientaciones específicas y modalidad completamente virtual.

Según explicó, la diplomatura apunta a dos perfiles bien definidos: por un lado, el ámbito educativo en todos sus niveles, donde la incorporación de la inteligencia artificial ya está generando una transformación profunda en las prácticas pedagógicas; por otro, el sector de la gestión pública, que muchas veces queda relegado frente a los avances tecnológicos y necesita herramientas para adaptarse a este nuevo escenario.

Pandolfi aclaró que se trata de una diplomatura de posgrado y no de una carrera universitaria con títulos habilitantes, aunque remarcó que el valor principal estará en las habilidades adquiridas, más que en los certificados formales. En ese sentido, sostuvo que el mercado laboral actual prioriza competencias concretas y procesos de reeducación de corto plazo, lo que explica la duración acotada de la propuesta.

La modalidad de cursado será totalmente virtual, a través de la plataforma de educación a distancia de la universidad. El trayecto contará con un núcleo central de cinco cursos comunes para ambas orientaciones y, posteriormente, espacios específicos según el perfil elegido. El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo.

Actualmente, ya hay alrededor de 100 personas interesadas en la presentación oficial, que se realizará el próximo miércoles. Las inscripciones se efectúan mediante la pestaña de Extensión en la página web de la Unidad Académica Caleta Olivia, donde se encuentra disponible el formulario correspondiente.

La diplomatura fue aprobada por el Consejo de Unidad y tiene como objetivo formar personas capaces de comprender y aplicar herramientas de inteligencia artificial de manera estratégica y ética, tanto en educación como en la modernización de la gestión pública, en el marco de los desafíos de la transformación digital.