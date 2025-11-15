Abren la pre–inscripción para el Examen de Guía de Turismo Provincial

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informó que se encuentra habilitado el período de pre–inscripción para el examen habilitante de Guía de Turismo Provincial, una instancia clave para profesionalizar la actividad y garantizar estándares de calidad en toda Santa Cruz.

La pre–inscripción permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre de 2025, fecha límite para la presentación de la documentación requerida.

Pueden acceder a la página a través de https://bte.ar/5ihj . Las evaluaciones se realizarán de manera presencial:

– 15 de diciembre – El Calafate

– 16 de diciembre – El Chaltén

Este examen constituye una herramienta fundamental para quienes desean incorporarse o consolidar su labor dentro del sector turístico. La provincia continúa registrando un crecimiento sostenido en materia de visitantes y servicios, y contar con guías formados, habilitados y comprometidos con el cuidado del patrimonio natural y cultural es un requisito indispensable para fortalecer la experiencia turística.

Desde el Gobierno Provincial, se destaca la importancia de acompañar estos procesos de formación y habilitación, consolidando una política pública orientada a mejorar la atención, profesionalizar el sector y promover oportunidades de desarrollo laboral en toda Santa Cruz.

Una vez aprobado el examen, las personas deberán presentar la documentación final ante el área de Fiscalización dentro de los cinco días posteriores.