Abordaje Integral en Caleta Olivia: Salud, Gobierno y Desarrollo Social trabajaron junto a los clubes deportivos

El Ministerio de Salud y Ambiente participó de la “Jornada Provincial de Prevención para Clubes Deportivos” en Caleta Olivia, en el predio de Camioneros ubicado en el acceso sur de la Ruta 3. La iniciativa impulsada por el gobierno de la provincia, sumó la articulación de diversos entes provinciales junto al Municipio local para garantizar un abordaje integral en territorio.

En el marco de la campaña preventiva provincial para jóvenes de clubes deportivos, la cartera de salud desplegó un circuito preventivo de salud, donde el equipo interdisciplinario de profesionales sanitarios, realizaron controles de libretas sanitarias y actualizaron esquemas de vacunación según el calendario nacional. Asimismo, se efectuaron evaluaciones de factores de riesgo mediante la medición de peso, talla e Índice de Masa Corporal (IMC) para detectar indicadores de sobrepeso u obesidad, acompañadas por consejos de alimentación saludable e higiene.

La secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, destacó que esta primera jornada de la campaña preventiva provincial para clubes deportivos es fruto de una planificación conjunta con la Liga Norte de fútbol y entes provinciales, impulsada por el Gobierno de Santa Cruz. La funcionaria detalló que la actividad abarca un circuito completo de controles para todas las categorías, donde se extendieron solicitudes de laboratorio y se realizaron electrocardiogramas preventivos en el lugar, junto al registro de tensión arterial y datos antropométricos de cada participante, para finalmente ser enviados y evaluados por el Servicio de Cardiología del Hospital Zonal de Caleta Olivia.

De esta manera, la propuesta interministerial e institucional incluyó el asesoramiento administrativo sobre trámites de personería jurídica para el fortalecimiento de las entidades por parte del Ministerio de Gobierno. Ademas, se contó con la actualización de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y actas por parte del Registro Civil seccional de Caleta Olivia y la presentación de programas y propuestas deportivas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deportes.