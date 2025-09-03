Abigeato en Gobernador Gregores: secuestran vehículo y ocho ovinos durante control policial



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 31 de agosto del corriente año, alrededor de las 21:30 horas, personal de la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores llevó a cabo un control vehicular sobre la intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 27.

Durante la labor preventiva se procedió a la identificación de un vehículo marca Volkswagen Bora, conducido por una persona identificado como Gómez, quien se encontraba acompañado de otra persona de apellido Burgos ambos mayores de edad. Al momento de la verificación, los efectivos observaron en el asiento trasero la presencia de animales ovinos, circunstancia que generó la intervención inmediata.

Con conocimiento de la autoridad judicial interviniente, se efectuó la requisa del rodado, constatándose el transporte de ocho (08) ovinos, de los cuales dos se encontraban sin vida, portando señales de propiedad en oreja y lóbulo, y un canino de pelaje negro.

Ante la imposibilidad de los ocupantes de acreditar la procedencia y propiedad de los animales, se procedió a la aprehensión de los mencionados ciudadanos, al secuestro del vehículo y al resguardo preventivo de los animales incautados.

Finalmente, los imputados finalizados los plazos legales de su aprehensión quedaron detenidos comunicados a disposición del Juzgado de Instrucción Penal con asiento en Puerto Santa Cruz, continuando las diligencias de rigor bajo directivas de la autoridad competente.

