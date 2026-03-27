Aberastain: “Ningún sindicato ni nadie nos va a impedir realizar nuestra labor legislativa”

Lo manifestó el presidente del Bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, al hacer un análisis de lo acontecido hoy en la Cámara de Diputados, donde debió suspenderse la sesión debido a hechos de violencia protagonizados por algunos sectores gremiales. Además, dejó en claro que en el día de hoy no estaba previsto el tratamiento de la Ley de Emergencia.

Tras los acontecimientos de violencia que se generaron mientras se desarrollaba la segunda sesión ordinaria de la Legislatura Santacruceña y que impidieron que se abordaran importantes temas para la provincia, el presidente del Bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastaín, expresó su preocupación ante lo sucedido, en diálogo con Canal 9.

En ese sentido, el legislador indicó que previo a la realización de la sesión prevista para esta jornada, se dejó en claro a la comunidad y a los gremios que agrupan a los distintos sectores de la Administración Pública, que hoy no se trataría el proyecto de ley de emergencia en la provincia. “Lo preocupante de lo sucedido es el uso de la violencia por la violencia misma. Al transcurrir la sesión, nosotros votamos una resolución manifestando una opinión consensuada con todos los espacios políticos en la que dejamos en claro que no íbamos a apoyar ninguna iniciativa que cercenara o atentara contra los derechos de los trabajadores”, recalcó. Asimismo, señaló que más allá de lo manifiesto de manera unánime por parte del cuerpo legislativo, siguieron los disturbios. “Estaba la intención de que la sesión cayera a través de hechos violentos, razón por la cual tomamos la decisión de terminar la sesión después de votar la resolución. La idea de la sesión de hoy era dar ingreso a algunos temas que teníamos en el orden del día y que necesitábamos que tomen estado parlamentario”, explicó.

Manifestaciones en tono amenazante

Más adelante, el presidente del Bloque Por Santa Cruz, resaltó que en el último tiempo, “se han hecho manifestaciones en un tono amenazante”. A la vez, consideró que tiene quedar en “claro para la sociedad, a la cual representamos en su conjunto los 24 legisladores, incluso a los trabajadores que representan esos sindicatos, es que ningún sindicato ni nadie nos va a impedir realizar nuestra labor legislativa”. “Nosotros tenemos una responsabilidad, fuimos elegidos por el voto popular para legislar. Nosotros no podemos prohibirle a otro poder como es el Ejecutivo que presente algún proyecto y que llegue a nuestras manos para tome estado parlamentario. Entonces, mas allá de que haya amenazas, la realidad es que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y no vamos a dejar trabajar en los proyectos, sea una iniciativa del Poder Ejecutivo o de alguno de nuestros legisladores”, aseveró.

Diálogo y participación

Aberastain habló de las manifestaciones e hizo una comparación con la gestión anterior, remarcando que “muchos de los jefes políticos de quienes hoy encarnan estas figuras sindicales, cuando gobernaban no permitían que entren al recinto, se manifiesten los sindicalistas como lo permitimos nosotros”.

“Tenemos una apertura al diálogo, entendemos que esta es la Cámara del Pueblo y no la cueva de las manos como era antes y permitimos que cada uno se exprese, se manifieste, pero lo que no vamos a permitir son hechos de violencia o que se nos inste o presione a no hacer nuestro trabajo”, reiteró.

El proyecto de Ley de Emergencia y los trabajadores

En relación al proyecto de Ley de Emergencia en Santa Cruz, el legislador, manifestó: “Somos conscientes de que todos los trabajadores de nuestra provincia se merecen un mejor ingreso que el que tienen, pero para tener un mejor ingreso necesitamos participar de una instancia paritaria como dice la ley”.

“Para poder tener paritaria tenemos que tener los recursos que nos permitan ofrecer los aumentos que se merecen los trabajadores de nuestra provincia. Para tener esos recursos son necesarios algunos instrumentos legales, que nos permitan acceder a las entidades de crédito a través de la garantía del Gobierno Nacional”, expuso.

Por este motivo, dijo Aberastain, “si nosotros estamos trabajando para garantizar mejores ingresos para nuestros trabajadores definitivamente no estamos atentando contra ningún derecho”.