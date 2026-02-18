A un año del primer oficio: La fuerza feminista quebró el blindaje político de Fernando Españón

Al cumplirse exactamente un año de la llegada del primer oficio judicial que solicitaba el desafuero del diputado Fernando Españón, la Dirección de Políticas de Género, dependiente de la Secretaría de Gobierno, junto a organizaciones sociales, convoca a una movilización frente a Camara de Diputados este jueves 19 de febrero a las 10 horas.

​Bajo la consigna “Sin desafuero no hay Ni Una Menos”, el reclamo sostenido durante 365 días ha sido la estrategia fundamental para establecer un límite social a la crueldad institucional. Durante este año, evidenciamos la absoluta falta de perspectiva de género del Gobierno Provincial, que se manifestó a través de la defensa y el blindaje de quienes ejercen violencia de género, mientras de manera paralela ejecutaba un desfinanciamiento que excluye a las mujeres de las políticas públicas.



​”La crueldad quedó plasmada en los discursos de funcionarixs que hablan de moral, transparencia y justicia en los micrófonos, pero que en la práctica le dieron la espalda a las víctimas para defender a los agresores”, señalaron desde la Dirección.



​Responsabilidad Institucional vs. Silencio Cómplice



Acompañar a la denunciante no fue una opción, sino el cumplimiento de las responsabilidades institucionales asumidas: un acompañamiento integral, directo y continuo. Esta presencia fue la respuesta necesaria ante el intento de silenciamiento e invisibilidad que se pretendió imponer desde las esferas del poder.



​Hace un año, la impunidad pretendía ganarnos la pulseada. Hoy, la fuerza feminista ha logrado quebrar ese blindaje, exponiendo no solo al Diputado procesado por abuso sexual, sino también a sus cómplices encubridores. No pudieron contar con nuestro silencio.



​CONVOCATORIA:



Invitamos a la comunidad y a los medios de comunicación a participar de la jornada de visibilización este jueves 19 de febrero, donde se realizará una intervención simbólica frente a la Camara de Diputados

​Lugar: Cámara de Diputados

​Hora: 10:00 hs.