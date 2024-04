A pesar del contexto de crisis, el Municipio de Río Gallegos invierte para potenciar el deporte local

El intendente Pablo Grasso encabezó el acto de entrega de indumentaria y materiales a clubes deportivos de Río Gallegos, de un certificado de ocupación de tierras al club Huracán Santacruceño y de un apoyo para la compra de materiales de construcción al club Unión Santacruceña.

En esta ceremonia también se entregaron certificados de finalización del curso de Oficial de Mesa y del curso de Arbitraje de Fútbol, ambos con salida laboral inmediata. Todo ello en el marco de un contexto económico desfavorable a nivel nacional, que no impidió que el Municipio siga invirtiendo y apoyando el desarrollo del deporte local.

Estas entregas se realizaron como parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Pablo Grasso y con el objetivo de “seguir fortaleciendo y desarrollando el deporte social en la ciudad, generando espacios activos, saludables, de contención, y que promuevan la inclusión, la integración y la participación de toda la comunidad como medio de superación grupal e individual”, según se explicó en la ceremonia.

Se encontraban presentes junto a Pablo Grasso la Secretaria de Deportes, Silvina Juárez; la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; el jefe de Gabinete, Diego Robles; y los concejales Soledad Kamú y Martín Chávez. También acompañaron secretarios y secretarias municipales y una gran cantidad de invitados especiales de los clubes y asociaciones beneficiadas.

Aportes

El Municipio entregó indumentaria y materiales deportivos a los equipos de Newcom y Voley del Gimnasio Municipal “Lucho” Fernández y al club Arco Iris; también se formalizó la entrega de un certificado de ocupación de tierras para la construcción de la sede social del club Huracán Santacruceño, una orden de compra por materiales de construcción al Club Unión Santacruceña y 50 certificados de finalización de los cursos de Oficial de Mesa y de Arbitraje de Fútbol, destacándose que ambos tienen salida laboral inmediata.

Fortalecimiento del deporte

Tras la secuencia de entregas, llegaron las palabras alusivas a cargo de la Secretaria de Deportes Silvina Juárez, quien resaltó especialmente el agradecimiento al Intendente Grasso por el acompañamiento permanente al deporte local, y puso énfasis en la generación de trabajo genuino a través de los cursos de arbitraje y de oficiales de mesa, ya que la mayoría de los cursantes ya se encuentran trabajando en las distintas competencias deportivas tanto en el ámbito público como en el privado. La funcionaria destacó el desfavorable contexto económico que está atravesando el país, pero que no es impedimento para seguir desarrollando políticas deportivas destinadas a la ciudadanía local.Posteriormente, fue Pablo Grasso quien tomó la palabra.

Cumplir sueños



En principio cedió el micrófono al presidente del Club Huracán, José “Cayo” Barrientos, quien visiblemente emocionado agradeció al Intendente por el apoyo permanente y destacó que a pesar de ser un club con más de 50 años aun no pudo lograr tener infraestructura, por lo que este terreno es fundamental para lograr ese objetivo. “Cayo” es hijo del fundador del club, por lo que esta ceremonia fue aún más especial para la familia del globo santacruceño.

Luego Grasso destacó el esfuerzo del Club y de todas las instituciones deportivas de la ciudad, y dijo que es muy importante “juntarnos para poder compartir nuestros sueños de lo que nos une, que es el deporte. Poder disfrutar de la vida deportiva, de la integración deportiva, tener una ciudad cada vez más pujante y saber que la situación siempre ha sido complicada, que hemos perdido tiempo en nuestra pandemia pero hoy viene un momento distinto, hoy tenemos un Municipio activo, presente” aunque también hay “una Provincia que no mira con los mismos ojos este Municipio y una Nación a la que no le interesa absolutamente ningún deporte”.

Más oportunidades



A pesar de ello, “nosotros vamos a continuar porque estamos convencidos de que el Estado tiene que estar presente. Cuando hay, hay para todos. Cuando no hay, buscaremos la forma para que los que la pasan mejor puedan ceder un poco. Para que todos podamos tener más posibilidades”, dijo.

Para cerrar, Pablo Grasso convocó a “seguir trabajando para que tengamos más clubes, mayores infraestructuras deportivas, más gimnasios, más lugares de esparcimiento, más políticas deportivas, más profesionales”. En este marco recordó que está desarrollándose en la ciudad el profesorado en Educación Física y también “llamamos a licitación para un gimnasio municipal más. Estamos haciendo todo esto y para nosotros es un gran desafío. Sigamos trabajando juntos. Ayúdenos a poder corregir los errores. Y también ayuden a que cada paso que damos sea firme para poder construir la ciudad que queremos todos”.

Con las palabras del intendente se dio por finalizado el acto.