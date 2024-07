A partir de un riguroso estudio, la Caja de Servicios Sociales adecuó el vademécum

El presidente de la Obra Social Provincial, Sergio Pérez Soruco, publicó un documento en el que detalla la medida, que no afecta el suministro de ningún medicamento de los que figuraban en la lista. Por el contrario, se organizan y controlan para no permitir desviaciones en el consumo ambulatorio. Volvió a criticar, además, a los municipios que desfinancian a la Caja y no realizan los aportes.

El presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, publicó un documento en el que anuncia la adecuación del vademécum de medicamentos subsidiados por la Caja, luego de un riguroso estudio iniciado en el mes de enero, que permitió ordenar y controlar su administración.

Soruco anunció que “hemos adecuado el vademécum” sin perjudicar a los pacientes con ninguna caída, “procediendo a eliminar productos ya dados de baja en el manual farmacéutico, eliminando presentaciones no adecuadas para el consumo ambulatorio, o moléculas o asociaciones cuyo objetivo clínico ya se encuentra cubierto por otros principios activos”.

“El vademécum vigente desde el mes de julio, garantiza una cobertura de todos los principios activos esenciales superando ampliamente las prestaciones del Plan médico obligatorio aun cuando su aplicación no es obligatoria para esta institución”.

El funcionario resaltó “los grandes esfuerzos que la obra social está realizando para garantizar a todos los beneficiarios acceso y cobertura en medio de una situación económica financiera adversa”.

El titular de la Obra Social del Estado de Santa Cruz, se refirió también a la falta de pago de muchos municipios, entre ellos el de la capital provincial, que adeuda 13.995 millones de pesos a la Caja y le impide desarrollar mejores prestaciones. Soruco indicó que “en cuanto a la cobertura en medicamentos, debemos destacar que pese a no recibir la totalidad de los ingresos que por ley corresponden debido a la falta de pago de los aportes de la mayoría de los municipios, se siguen garantizando coberturas en general del 90 y 100% del precio de venta al público, muy por encima de cualquier obra social y prepaga del país”.