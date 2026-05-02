A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, la Municipalidad acompañó el homenaje a los héroes de Malvinas

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó, este sábado, el acto conmemorativo al cumplirse 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, uno de los hechos más dolorosos y recordados de la Guerra de Malvinas. La ceremonia tuvo lugar en el busto al Almirante Brown, emplazado sobre la costanera local, en un espacio cargado de simbolismo y memoria.

En representación del Ejecutivo Municipal, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes combatieron y dieron su vida por la patria durante el conflicto del Atlántico Sur. “Hoy es un día de interés nacional y es parte de recordar a todos los veteranos de lo que fue el conflicto en Malvinas y el hundimiento del General Belgrano. Es honrar a más de 300 personas que dejaron la vida por la patria”, expresó el funcionario.

Asimismo, Mazzaglia remarcó que el hundimiento del crucero continúa siendo un hecho repudiado por haberse producido fuera de la zona de exclusión establecida durante la guerra. “Seguir reclamando también eso es parte de recordar la entrega y el patriotismo que tuvieron por nuestro país”, sostuvo.

Durante el acto, autoridades municipales realizaron la entrega de un presente a veteranos de guerra de Malvinas presentes en la ceremonia, en reconocimiento a su compromiso y servicio a la Nación. En ese sentido, el jefe de Gabinete valoró la participación de los excombatientes y señaló que “contar con la presencia de muchos veteranos y poder honrarlos hace que este sea el marco correspondiente para el reconocimiento”.

Finalmente, destacó el significado de realizar este homenaje frente al mar, en la costanera local. “Estar aquí refleja también lo que ellos tuvieron que padecer en aquel momento. Es la mejor manera de recordarlos y de mantener viva la memoria”, concluyó.

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