A 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano, Santa Cruz rindió homenaje a los caídos y reafirmó su compromiso con la soberanía

En un acto oficial junto a la Armada Argentina, el Gobierno de Santa Cruz homenajeó a los 323 caídos del crucero ARA General Belgrano. La ministra Soledad Boggio renovó el llamado a sostener una memoria activa, con verdad, reflexión y responsabilidad institucional.

A 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano, el Gobierno de Santa Cruz participó del acto organizado por la Armada Argentina para conmemorar y rendir homenaje, este 2 de mayo, a los 323 tripulantes que perdieron la vida durante la Guerra de Malvinas.

El encuentro se realizó en el Casino de Oficiales de la Zona Naval Santa Cruz, y reunió a autoridades, fuerzas armadas y comunidad. El Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano, es una fecha que interpela no solo desde la memoria, sino también desde la responsabilidad institucional de sostener una narrativa histórica basada en la verdad y el reconocimiento.

Memoria activa y responsabilidad institucional

Durante el acto, la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, destacó la importancia de mantener vivos estos espacios de reflexión.

“Venimos a participar de una nueva ceremonia en honor a las 323 almas perdidas aquel 2 de mayo de 1982”, expresó, poniendo en palabras el peso simbólico de una fecha que sigue atravesando a la sociedad argentina.

La funcionaria también remarcó el impacto humano del hecho, al recordar las condiciones extremas que enfrentaron los tripulantes tras el ataque al crucero. “Son fechas de mucho dolor, no sólo para quienes vivimos ese proceso, sino también para los familiares y amigos de las víctimas”, sostuvo.

Reflexionar para no repetir: el valor de la diplomacia

Boggio subrayó además la necesidad de proyectar la memoria hacia el presente. En ese sentido, planteó que estos actos no deben limitarse al recuerdo, sino que deben abrir espacio a una reflexión más profunda.

“Estos encuentros nos obligan no sólo a recordar, sino también a reflexionar sobre cómo resolver los conflictos sin recurrir a la violencia, apelando siempre a la mediación y la diplomacia”, afirmó.

El mensaje se alinea con una mirada contemporánea sobre los procesos históricos: reconocer el pasado con claridad, pero también fortalecer valores democráticos y mecanismos institucionales que eviten la repetición de tragedias.

ARA General Belgrano: memoria, soberanía y verdad histórica

El hundimiento del ARA General Belgrano constituye uno de los episodios más significativos y dolorosos de la historia reciente argentina. A más de cuatro décadas, su recuerdo sigue siendo un punto de encuentro entre memoria, soberanía y una demanda social sostenida por claridad histórica.

Cada 2 de mayo, el país vuelve a mirarse en ese hecho. Y en ese ejercicio, el rol del Estado resulta clave: no solo para honrar a quienes murieron, sino también para garantizar que la memoria colectiva se construya con responsabilidad, sin omisiones ni distorsiones.

En Santa Cruz, el homenaje volvió a dejar una señal clara: recordar también es un acto de compromiso con la verdad.