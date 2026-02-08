A 20 años del fallecimiento de Jorge Sayago, la Policía de Santa Cruz lo recordó con una misa

En la Catedral Nuestra Señora de Luján de la ciudad de Río Gallegos se llevó adelante, este sábado 7, una misa en conmemoración del vigésimo aniversario del fallecimiento del comisario (post mortem) Jorge Sayago, una celebración cargada de recogimiento y memoria, que reunió a familiares, compañeros y autoridades.

La misa contó con la presencia de los tíos de Sayago, el jefe de la Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, Cristián Garay, y el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, entre otras autoridades y miembros de la institución policial. La eucaristía fue ofrecida por el monseñor obispo Ignacio Damián Medina.

El encuentro formó parte de una serie de acciones realizadas en distintos puntos de la provincia, para recordar a quien dejó una huella profunda en la fuerza, resaltando su valentía y compromiso con el servicio, y con el principal objetivo de acompañar a la familia y a quienes compartieron con él su trayectoria policial.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, el inspector Garay remarcó el profundo significado del homenaje para toda la institución. “Es un momento muy sentido para la Policía. En lo personal, tuve la posibilidad de conocerlo durante la Escuela de Policía y luego en Caleta Olivia, en el Comando Radioeléctrico, por lo que este recuerdo tiene un valor especial”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de acompañar a los familiares y a los compañeros de promoción del comisario Sayago, subrayando el valor del respaldo institucional en fechas donde el dolor y los recuerdos se intensifican. “Estas pérdidas golpean fuerte a la familia y también a los compañeros. Es fundamental estar presentes y poner en valor el acto de arrojo que tuvo, que sigue siendo un ejemplo para todos”, sostuvo.

Garay recordó además que homenajes similares se replicaron en otras localidades de Santa Cruz, como Las Heras, donde año tras año se realizan actos en memoria del comisario. En ese sentido, manifestó su deseo de que tragedias de este tipo no vuelvan a repetirse y transmitió un mensaje de fortaleza, para quienes atravesaron aquellos momentos difíciles.

El jefe policial reflexionó sobre los riesgos inherentes a la labor policial y el compromiso permanente de la fuerza. “Son situaciones de las que lamentablemente no estamos exentos. Nuestra obligación es actuar en protección de los ciudadanos. Recordar estos hechos es también reivindicar la entrega y el valor de quienes dieron todo en cumplimiento del deber”, concluyó.