65 años de obra salesiana en Caleta Olivia: festejos, caminata histórica y música urbana para evangelizar

La comunidad salesiana celebra un nuevo aniversario con actividades que combinan historia, fe y cultura. Habrá una caminata conmemorativa, descubrimiento de placas, juegos familiares y un festival con artistas de rap que evangelizan a través de la música.

La ciudad de Caleta Olivia se prepara para vivir un momento especial: la celebración de los 65 años de presencia salesiana en la comunidad, en el marco del 150° aniversario de la llegada de los salesianos a la Argentina, que se conmemorará en diciembre.

El sacerdote Héctor Arismende destacó que el festejo tiene como fin “dar gracias a Dios por tanta acción de tantos, desde el Padre César en adelante, todas las familias que se movieron por hacer grande esta obra todos estos años”. Recordó que, antes de 1960, el padre César Campos viajaba desde Puerto Deseado para visitar la zona, hasta que finalmente se instaló en una carpa de YPF con la idea de fundar lo que más tarde serían el Colegio Don Bosco, el Spínola y la Parroquia San Juan Bosco.

Las actividades comenzarán este sábado a las 10 de la mañana con una caminata familiar que partirá desde la Parroquia San Juan Bosco. En el recorrido, estudiantes del Colegio San José Obrero explicarán aspectos históricos y turísticos como parte de un proyecto escolar. El trayecto incluirá la visita al Spínola, donde se descubrirá una placa conmemorativa, y finalizará en el “SanJo” con una fiesta desestructurada, juegos, recreación y un festival de talentos.

La jornada contará además con la participación de artistas de música urbana. Entre ellos estará Braian “El Legendario” Retamozo, quien explicó: “Nos dedicamos a la música urbana y vinimos de gira para cantar mañana en el festival. Aprovechamos también para presentar un proyecto en el cual evangelizamos a través del rap a los chicos de los colegios”. El artista, oriundo de Misiones y radicado en Buenos Aires, señaló que es su primera vez en la Patagonia y destacó: “La gente es muy cálida, nos recibió de la mejor manera”.

Por su parte, Andrés Castellano compartió que desde hace nueve años se dedica a fusionar música urbana y evangelización. “A los 21 años tuve un encuentro muy especial con Dios en un campamento de jóvenes. Fue la primera vez que escuché un rap que hablaba de Dios, y ahí arrancó esta carrera”, relató. El músico recordó que en 2023 tuvo la oportunidad de improvisar un rap frente al Papa Francisco, experiencia que consideró inolvidable.

La celebración busca no solo recordar la historia salesiana en Caleta Olivia, sino también proyectarla hacia el futuro a través de la juventud, la educación y la cultura.