40 años de historia: Las pioneras del ciclismo femenino en Caleta Olivia

En el marco del 40° aniversario del Pedal Club “20 de Noviembre” de Caleta Olivia, Susana Águila y Karina Méndez, las primeras mujeres en incursionar en el ciclismo local, recordaron su trayectoria en el deporte, destacando el apoyo de sus compañeros y la igualdad de género en la práctica.

Ayer, el Pedal Club “20 de Noviembre” de Caleta Olivia celebró su 40° aniversario, conmemorando cuatro décadas de fomento al ciclismo en la región. En este sentido, Susana Águila y Karina Méndez, en su juventud, se destacaron como las primeras mujeres en practicar ciclismo de ruta en la ciudad.

En una entrevista con Voces y Apuntes, Susana Águila recordó cómo comenzó su pasión por el ciclismo: “Mi papá me compró la bicicleta cuando yo era chica y me gustaba salir a pasear, pero luego, al ver los pelotones de chicos que andaban en bicicleta, me entusiasmé más. Fernando Bello fue nuestro entrenador, y él nos habló y ahí empezamos”. Águila destacó que, en aquel entonces, no había otras mujeres en el ciclismo local, pero junto a su compañera se integraron al grupo de entrenamientos y enfrentaron los desafíos del deporte con determinación. “El viento siempre estuvo y era nuestro enemigo en la ruta, pero hacíamos todo con gusto y placer porque nos gustaba mucho”, agregó.

Por su parte, Karina Méndez rememoró los comienzos del ciclismo femenino en la región, mencionando las dificultades económicas que implicaba practicar este deporte: “Siempre fue un deporte que requirió de un costeo económico bastante importante para tener la bicicleta y el equipamiento. Nosotras nos fuimos acercando a las carreras con nuestras bicicletas humildes y nos unimos al grupo que se formaba, que era como una familia”.

Ambas deportistas coincidieron en que, pese a la escasez de mujeres en el ciclismo de aquella época, nunca sintieron una diferencia de género. “Éramos ciclistas igual que todos, no había diferencia en nada”, afirmó Méndez.

El Pedal Club “20 de Noviembre” continúa siendo un pilar del ciclismo en Caleta Olivia, y la historia de Águila y Méndez es un testimonio del esfuerzo y la pasión que han caracterizado a la institución durante estos 40 años.