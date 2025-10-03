3ra. Capacitación Virtual: Packaging para Emprendedores

Con el objetivo de seguir acompañando y fortaleciendo a los emprendimientos de la provincia, este jueves 9 a las 20:00 horas se llevará a cabo la 3° Capacitación Virtual “Packaging para Emprendedores”, organizada por la Secretaría de Estado de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, junto al INSET.



La propuesta está destinada a emprendedores de la economía social de toda la provincia de Santa Cruz y se realiza de manera virtual, a fin de garantizar la participación de un número cada vez mayor de interesados.



La capacitación será dictada por el técnico en Economía Social, Juan José Cabral, quien ya estuvo a cargo de las dos ediciones anteriores, con gran acompañamiento de la comunidad emprendedora.



Al respecto, la subsecretaria de Economía Social, Micaela Velázquez, destacó “la gran convocatoria que ha tenido esta iniciativa, que ya lleva tres ediciones consecutivas, y que busca brindar herramientas que mejoren la presentación de los productos, permitiendo a los emprendedores alcanzar nuevos mercados y fortalecer sus proyectos”.



La inscripción se realiza escaneando el código QR disponible en las publicaciones oficiales o en el siguiente enlace: https://forms.gle/cWsaLnonTw4eWUGW8



De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración continúa impulsando políticas públicas que acompañan el crecimiento y la consolidación de la economía social en Santa Cruz.