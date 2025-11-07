31° Feria Provincial del Libro: Borselli participó de las propuestas de la Imprenta Oficial

En esta jornada, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli visitó el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos, donde se lleva adelante una nueva edición de la Feria Provincial del Libro. En la oportunidad fue acompañada por el titular de la Imprenta Oficial, José Oyarzo.





Durante el recorrido por el predio ferial, la funcionaria visitó los stands de libreros y de las distintas instituciones que se hicieron presentes en el máximo evento cultural de la provincia.



En ese contexto, la ministra Cecilia Borselli destacó que en esta ocasión se hicieron presentes para conocer detalles de la propuesta la Imprenta Oficial a cargo de José Oyarzo. “Estuvimos en el taller de encuadernación artesanal destinado al público en general. La verdad que hay una convocatoria importante y se ve a todos muy entusiasmados y con ganas de aprender”, detalló.



Además, Borselli puso de relevancia el trabajo articulado para la concreción de la Feria Provincial del Libro. “Es muy importante trabajar en equipo, ayudarnos entre nosotros y colaborar para ser parte de lo que es la cultura y el crecimiento de Santa Cruz a través de estas acciones”, remarcó.



Por su parte, Luisina Delgado, jefa del Departamento de Encuadernación de Imprenta y Artes Gráficas, dependiente del Ministerio de Secretaría General de la Gobernación explicó cuáles son las propuestas que están desarrollando en la Feria del Libro. “Lo que específicamente realizamos es encuadernaciones. Este es un trabajo que hacemos todos los días en imprenta. Este es el tercer taller que damos de encuadernación, los otros dos talleres los hicimos solamente para los entes provinciales y, este es el primer taller abierto a la comunidad”, amplió.



Más adelante, Luisina Delgado, comentó que en el día de hoy participaron de la iniciativa 20 personas. “A través de la encuadernación de algún modo se vuelve a los libros y a cuidarlos”, agregó.



Finalmente, invitó a la comunidad a visitar el stand de la Imprenta oficial.