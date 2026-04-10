3° Sesión Ordinaria: Diputados aprobaron proyecto que eleva las regalías mineras del 3% al 5% y distribuye el 2% entre todos los municipios

En lo que fue una jornada maratónica, los legisladores aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado del bloque oficialista Por Santa Cruz, Javier Jara, entre otros puntos relevantes.

Presidida por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, y con la presencia de la totalidad de los diputados, hoy se desarrolló la 3° Sesión Ordinaria en el recinto de la Legislatura Provincial donde ingresaron, se trataron y aprobaron diversos proyectos que impactan de manera beneficiosa en la vida cotidiana de todos los santacruceños.

En este marco, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto de Ley N° 369/24 presentado por el diputado Javier Jara (bloque Por Santa Cruz) mediante el cual se establece que la provincia de Santa Cruz cobrará un 5% en concepto de regalías mineras sobre el valor “boca mina” del mineral extraído para aquellos proyectos mineros que inicien la construcción de la etapa de explotación después de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.743.

Del mismo modo, establece que del 5% de regalías mineras que perciba la provincia de Santa Cruz, el 2% será distribuido en coparticipación entre todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia, solicitando al Ejecutivo Provincial que active los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para garantizar el efectivo cobro y control de las mismas.

Otros proyectos de interés

Por otra parte, ingresó el proyecto de Ley N°074/26 de autoría de la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) que propone la protección de haberes de empleados públicos frente a débitos bancarios, el cual pasó a comisiones para ser analizado en profundidad.

Asimismo, se aprobó el proyecto de Resolución N°120/26 presentado por el diputado José Luis Quiroga reitera en todos los términos la resolución Nº 052/2025 -sancionada por ese cuerpo legislativo – por la cual se requirió la adquisición urgente de un grupo electrógeno para el Hospital Distrital de Pico Truncado.