29ª edición de la Copa Mes de la Niñez de Taekwondo ITF en el Complejo Municipal

Este fin de semana tuvo lugar en el Complejo Deportivo Municipal la Copa Mes de la Niñez de taekwondo ITF, con 420 competidores y más de 600 personas que colmaron el predio.

El certamen se distingue por ser una instancia preparatoria para compromisos internacionales. En esta oportunidad llegaron delegaciones de Río Gallegos, 28 de Noviembre, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia.

El organizador Fernando Tapia expresó: “Estamos manteniendo el legado que dejó mi viejo, e intentando cada vez darle un poquito más de atención a la gente, mejorar en un montón de aspectos”. Además, resaltó la incorporación de un sistema tecnológico utilizado por primera vez en la competencia: “En cinco áreas en paralelo, vos podés ver en tiempo real quién está compitiendo”.

Por su parte, el master Juan María Spotorno, de la escuela municipal Walter Álvarez de Puerto Deseado, señaló: “Vemos que el torneo está excelentemente organizado por Fernando Tapia, cosa que nos pone muy feliz porque la participación en los torneos es una exigencia importante para la escuela”.

