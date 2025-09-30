29 de septiembre: Argentina celebra el Día Nacional de la Zamba, emblema del folklore y la tradición

Cada 29 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Zamba, una de las danzas más representativas del folklore argentino.



De origen popular y con raíces profundas en el noroeste, la zamba se caracteriza por el uso del pañuelo como símbolo de galantería y enamoramiento, convirtiéndose en un verdadero ritual de seducción entre bailarines.



Esta fecha busca revalorizar la tradición cultural y rendir homenaje a todos aquellos músicos, bailarines y cultores que mantienen viva la esencia de la zamba en peñas, festivales y escenarios de todo el país.

Con zambas inmortales como La López Pereyra, Al jardín de la república o Zamba de mi esperanza, la danza sigue siendo parte de la identidad argentina, uniendo generaciones y trascendiendo fronteras.



El Día Nacional de la Zamba nos recuerda que el folklore no solo es memoria, sino también presente y futuro de nuestra cultura.