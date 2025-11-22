EN VIVO
Santa Cruz brilló en el primer día de los Juegos de la Para Araucanía en Punta Arenas

La delegación santacruceña tuvo un inicio sobresaliente en los 5º Juegos Binacionales de la Para Araucanía, que se desarrollan en Punta Arenas, Chile, cosechando numerosas medallas en las disciplinas de Atletismo y Natación durante la primera jornada.

También se encuentra presente en Punta Arenas el secretario de Deportes y Recreación, Ezequiel Artieda, quien junto a su equipo acompaña de manera permanente a los atletas, destacando en cada uno de ellos el gran compromiso, el valor deportivo y social de su participación en un evento que promueve la integración, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del deporte adaptado en la región.

Resultados – Día 1

Atletismo PCD

  • Vilma Muñoz: medalla de plata en jabalina – medalla de plata en bala
  • Vanesa Carruman: medalla de oro en jabalina – medalla de oro en bala
  • Bianca Arsezt: medalla de oro en salto en largo
  • Zoe Cabrera: medalla de oro en 400m – medalla de oro en bala
  • María Vázquez: medalla de oro en lanzamiento de bala
  • Tobías Latosinski: medalla de plata en 5000m – medalla de oro en salto en alto – medalla de bronce en 1500m
  • Andrés Catrileo: medalla de oro en lanzamiento de bala
  • Kevin Forestier: medalla de plata en 400m – medalla de oro en 1500m
  • Lautaro Bossio: medalla de oro en lanzamiento de bala – medalla de oro en lanzamiento de disco
  • Lorena Zárate: medalla de plata en 400m
  • Benjamín Ramírez: medalla de oro en salto en largo

Natación PCD – Día 1

  • Milagros Alonso (S14): medalla de oro en 200m libre – medalla de oro en 100m mariposa
  • Milagros Vega (S9): medalla de oro en 200m libre – medalla de oro en 50m espalda
  • Rocío Calisto (S14): medalla de plata en 25m libre
  • Nazareno Borquez (S14): medalla de plata en 25m pecho
  • Leandro Barrientos (S14): medalla de oro en 200m libre
  • José Ulloa (S12): medalla de oro en 50m libre – medalla de oro en 25m libre
  • Cristóbal Campaña (SE): medalla de oro en 50m libre
  • Enzo Tirachini (S2): medalla de oro en 50m libre – medalla de oro en 25m libre
  • Brenda Encina (S7): medalla de bronce en 50m espalda – medalla de plata en 25m libre

Cabe destacar que la participación se desarrolla con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deporte, reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con la promoción del deporte inclusivo y el fortalecimiento de las políticas deportivas para las personas con discapacidad.

