Vidal asistirá a la reunión con Milei y gobernadores en Casa Rosada

Según confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se sumará a la reunión convocada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada junto a otros mandatarios provinciales. El encuentro, clave para avanzar con las reformas laboral, previsional y tributaria, busca consolidar acuerdos con las provincias tras la victoria del Gobierno en las legislativas.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participará mañana jueves de una reunión clave con el presidente Javier Milei y otros gobernadores en Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral.

El encuentro, pautado para las 17, tiene como objetivo avanzar con la agenda de reformas del Gobierno Nacional, incluyendo modificaciones en el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria.

Esta convocatoria se da en un contexto de reorganización interna en la Casa Rosada. Tras la reciente victoria del Gobierno Nacional en las legislativas, Milei había anticipado su intención de dialogar con los firmantes del Pacto de Mayo para lograr acuerdos con las provincias y fortalecer la gobernabilidad. La reunión de mañana marca un paso concreto en esa estrategia

El contacto con los gobernadores fue coordinado desde el Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, hombre de confianza del jefe de Gabinete Guillermo Francos. Según fuentes de la Presidencia, los gobernadores no firmantes del Pacto de Mayo —como Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella— no fueron convocados.

En los últimos días, la Casa Rosada vivió tensiones internas que podrían derivar en cambios en el Gabinete. Milei estudia posibles modificaciones para ordenar su equipo y definir de manera clara quién será su interlocutor con las provincias, un rol disputado entre Guillermo Francos, Santiago Caputo y funcionarios cercanos a Karina Milei.

La reunión de mañana también busca consolidar el apoyo de los gobernadores para que acompañen las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Ejecutivo prevé avanzar con sus reformas estructurales. Según el Gobierno, el diálogo con las provincias es clave para garantizar la aprobación de medidas que impactan en la economía y la política federal.

Con la asunción reciente de Pablo Quirno como canciller y la continuidad de ministros como Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación), la agenda de Milei apunta a fortalecer la gestión y consolidar la gobernabilidad antes de iniciar los cambios planificados en el Gabinete.

Fuente: La Opinión Austral