28 de Noviembre: Reactivan la obra de la EIPE y garantizan su funcionamiento provisorio

En el marco del 66 aniversario de 28 de Noviembre, la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, junto a ministros provinciales, autoridades locales y concejales, recorrieron el edificio de la Mutual 12 de Septiembre en la localidad de 28 de Noviembre, donde se anunció formalmente la firma de un convenio que permitirá el funcionamiento provisorio de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) en ese edificio.

El acuerdo se concreta mientras avanza el proceso administrativo para reactivar y finalizar el edificio propio de la EIPE, una obra que estuvo paralizada durante años y que había sido registrada como abandonada con financiamiento nacional. A partir de gestiones del Gobierno Provincial y de la decisión del gobernador Claudio Vidal, la obra fue liberada de Nación, lo que permitirá retomar su ejecución y concluirla en beneficio de toda la comunidad educativa.

Una respuesta concreta para una escuela fundamental en la Cuenca Carbonífera

La EIPE es una institución de educación técnico profesional con más de 270 estudiantes, una planta funcional consolidada y una alta demanda en la región. Hasta ahora, debido a la falta de edificio, la escuela funcionaba de forma fragmentada, parte en la Escuela Primaria N° 67 y parte en el Colegio Secundario N° 12, obligando a dictar clases en el turno vespertino, una dificultad especialmente significativa dadas las condiciones climáticas de la provincia.

El convenio firmado permitirá que la institución cuente con un espacio unificado y adecuado que potencie entornos educativos que fortalezcan la enseñanza y los aprendizajes vinculados a la formación técnica en entornos energéticos como eje estructural de la institución.

Una mejora inmediata mientras avanza la obra definitiva

Mientras se ejecutan las obras del edificio propio —que por años permaneció abandonado— el funcionamiento en la Mutual 12 de Septiembre dará a la escuela un entorno seguro, equipado y con mejores posibilidades para el desarrollo de talleres, prácticas y actividades formativas.

Esta decisión representa un avance concreto para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la educación técnica en la Cuenca Carbonífera, una política prioritaria para la gestión provincial.

La recorrida reafirma el compromiso del Gobierno Provincial y del CPE con una educación inclusiva, de calidad y orientada al desarrollo productivo y energético de Santa Cruz.