Detienen a un hombre por robo en Caleta Olivia: llevaba consola, teléfono y otros objetos en una mochila

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 16:00, en la calle Río Paraná al 500 de la ciudad de Caleta Olivia, una mujer mayor de edad advirtió que un hombre salía de su domicilio portando una mochila negra.

Inmediatamente solicitó presencia policial al servicio de emergencias 911, proporcionando características del sospechoso.

Personal policial acudió al lugar e inició las acciones pertinentes. La División Gabinete Criminalístico (DGCCO) documentó la escena mediante fotografías, se constató la existencia de cámaras de seguridad, y se coordinó la intervención de la Comisaría Tercera.



Agentes policiales lograron detener a un hombre mayor de edad, quien llevaba consigo una mochila negra y portaba una consola de videojuegos, sus respectivos controles, un teléfono y un control de televisión.

El sospechoso fue trasladado al nosocomio local para ser examinado por el médico policial. Posteriormente, fue aprehendido en carácter de incomunicado y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1. Posteriormente, fue alojado en la unidad policial correspondiente.