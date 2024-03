27 de Marzo: celebración del Día Mundial del Teatro

En el marco del Día Mundial del Teatro, el Profesor David Romano, destacado docente y actor de la ciudad de Caleta Olivia, compartió sus reflexiones sobre la importancia de esta expresión artística y su impacto en la comunidad.

El Día Mundial del Teatro, establecido por la UNESCO, tiene como objetivo honrar y promover esta forma de arte que ha sido fundamental para unir a las naciones en tiempos de adversidad. Según comentó Romano, “La UNESCO, establece este día por una práctica que se venía haciendo post segunda guerra mundial en París, que era un festival de teatro de naciones, con el espíritu de unir a las naciones tras la devastación de las guerras”.

Romano, quien ha dedicado su vida al teatro y la enseñanza, resalta el papel transformador que esta disciplina desempeña en la vida de las personas. “El teatro se mantiene y crece, pero siempre a un ritmo lento pero constante. Desde hace mucho que Caleta Olivia es una referente del teatro en la provincia”, afirma. Además, destaca el hecho de que la ciudad cuenta con una Sala Estable de Títeres, un recurso poco común que enriquece el panorama teatral local.

Con una trayectoria que se remonta a 1985, Romano relata cómo el teatro no solo le brindó oportunidades profesionales, sino que también fue un salvavidas en momentos difíciles de su vida. “El arte produce algo en la salud mental de las personas. El teatro me salvó de malas decisiones, me llevó a tener objetivos claros”, confiesa.

En cuanto a su labor docente, Romano destaca el crecimiento de la Escuela de Teatro del CeMEPA, donde actualmente se forman alrededor de 240 alumnos. Sin embargo, señala los desafíos que enfrenta la institución debido a la alta demanda y la falta de infraestructura adecuada. “Hay que tener en cuenta que no tenemos aulas propias, la demanda es alta y la gente quiere acercarse, sobre todo luego de la pandemia“, explica.

En resumen, el Profesor David Romano resaltó el valor del teatro como una herramienta de transformación personal y social, y reafirmando su compromiso con la promoción y enseñanza de esta apasionante disciplina en Caleta Olivia.