Municipales de Caleta Olivia: No se realizó reunión paritaria

El fuerte enfrentamiento que mantiene el intendente Pablo Carrizo con el secretario general del gremio de los municipales Julián Carrizo motivó que este martes se frustrara la que iba a ser la primera negociación salarial en el marco de un conflicto signado por medidas de fuerza.

En concreto, el jefe comunal no autorizó el ingreso a su despacho del gremialista ya que solo quería reunirse con los integrantes de la mesa salarial designada en una asamblea de trabajadores. Pero finalmente nadie quiso participar en esas condiciones.

Los voceros argumentaron que en una reunión previa con concejales se había acordado, mediante un acta, que también lo harían miembros de comisión directiva del gremio. Finalmente todos se quedaron afuera del edificio comunal, acompañados por casi un centenar de afiliados que repudiaron la postura del intendente.

Ni siquiera con la mediación de algunos concejales, como Carlos Aparicio y Juan Curallán, se pudo superar ese problema y el intendente, junto a la secretaria de Hacienda, terminó reuniéndose con los cinco concejales, aunque tampoco en esa instancia adelantó cual sería la propuesta salarial.

Incluso trascendió que era probable que, en base a la situación financiera de la comuna, al promediar la tarde de este martes o a primera hora de mañana, anuncie el porcentaje que se podría otorgar, aunque seguramente sería muy inferior al 75 % que demanda el gremio.

En tanto, dirigentes y afiliados resolvieron mantener este miércoles una nueva asamblea para resolver los pasos a seguir luego de calificar como “un desplante” la actitud del titular del Departamento Ejecutivo.

En este conflictivo marco, surgen disímiles versiones como la que indica que el intendente no quiere que el secretario general del SOEMCO aproveche el otorgamiento de un incremento salarial para su campaña, dado que a fines de este año habrá elecciones internas en el gremio que conduce hace más de 30 años.

Por su parte, Julián Carrizo dijo al ser consultado por la prensa que “yo soy la máxima autoridad del SOEMCO y que el intendente me quiera o no me quiera me tiene sin cuidado; lo importante es que tenga respeto por las instituciones”.

