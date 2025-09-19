2° edición de la “Semana de la Identidad Cultural Santacruceña”

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, y se desarrollará del 22 al 27 de septiembre en el Centro Cultural “Manuel R. Camino”.



En conferencia de prensa, David Andrade, coordinador Regional de Zona Norte de la Secretaría de Estado de Cultura, junto a Ester Bravo y Daniel Carrizo, integrantes de la Subsecretaría de Cultura, brindaron detalles de la iniciativa y realizaron una invitación abierta a toda la comunidad para sumarse a la agenda que busca revalorizar la identidad cultural a través del arte.



En este marco, anunciaron que el evento se concretará de 16:00 a 22:00 horas y reunirá a artistas locales y regionales, presentaciones de libros, talleres, espectáculos en vivo y una muestra estable de artes plásticas y fotografía.



Al respecto, Daniel Carrizo sostuvo que cada una de las expresiones artísticas tendrán relación con nuestra idiosincrasia y la cultura regional. “La idea es sembrar de a poquito nuestra identidad, más que nada, que nuestros jóvenes se nutran de ella y empiecen a fomentar nuestra identidad”, expresó.



La programación se extenderá hasta el 27 de septiembre en homenaje al recordado cantautor y referente cultural de la Patagonia. “La idea es hacer todo este recorrido durante la semana, de lo que es la cultura, y obviamente las obras de Hugo Jiménez Agüero siempre tienen que estar en nuestro legado, es el cantor de la Patagonia, y nos ha dejado mucho para difundir y trabajar sobre ello”, subrayó Carrizo