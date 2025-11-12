2° Carrera Solidaria a beneficio del Hogar de niños de Caleta Olivia

Caleta Olivia prepara su 2° Carrera Solidaria “Jugar, Correr, Brillar” que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre desde las 10h en el Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen, con el objetivo de recaudar fondos para el Hogar de Niños y Niñas de Caleta Olivia. La iniciativa es organizada por atletas locales Amigos del Hogar, la senadora nacional Natalia Gadano, con el apoyo de la municipalidad de Caleta Olivia.

Aquellas personas que deseen participar deberán pre-inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/W3BfcJikY9yDfF6d6

“El evento busca ser una oportunidad para que la comunidad se una y apoye una causa noble, como lo es transformar la vida de los niños y las niñas que viven en el hogar”, expresó la senadora nacional, Natalia Gadano.

La carrera tendrá distancias de 10 km y 5 km, y habrá una caminata de 3 km, además de una categoría para niños e integrativo. La inscripción costará $35.000 para la carrera de 10 km y $20.000 para la de 5 km y la caminata de 3 km; mientras que la categoría de niños e integrativo será con aporte voluntario. Para abonar hay que transferir el monto de la inscripción elegida al alias: CORAZA.LIMA.CADENA a nombre de: Asociación Cámara de Mujeres Patagonia Sur (CBU: 2850552740095411954918).

Los primeros 300 inscriptos recibirán remeras y los ganadores obtendrán sus respectivos premios. Además, habrá gorras para los niños.

Largada: Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen – Santa Cruz.

Hora:

10:00 Kids e Integrativo.

11:00 Competición: Carrera 10k y Participativo 5k.

11:15 Caminata 3k.

Valor de la inscripción:

3 km caminando — $20.000

5 km participativo — $20.000

10 km competitivo — $35.000

Kids — a consideración

Entrega de Kit:

Sábado 15 de Noviembre (17:00 a 20:00 horas) – Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen.

Domingo 16 a las 8am se puede retirar el kit para las personas de localidades alejadas que no hayan podido retirar el día sábado.

Info – Consultas: +54 9 297 494 2631