$1.100 millones de inversión en escuelas de la Cuenca impulsan el empleo local

En el marco del plan de recuperación histórica de la infraestructura escolar impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, la provincia avanza con obras de gran envergadura en establecimientos educativos de la Cuenca Carbonífera que implican una inversión superior a los $1.100 millones.

En este contexto, desde el Consejo Provincial de Educación se informó que, por decisión del gobernador Claudio Vidal, se ejecutarán trabajos en tres instituciones educativas de Río Turbio y se pondrá en condiciones el edificio donde funcionará la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) en la localidad de 28 de Noviembre.

En esa línea, las intervenciones apuntan a resolver problemas estructurales en edificios escolares, mejorar las condiciones de seguridad y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas, avanzando así en una nueva etapa del plan impulsado por el CPE.

En este escenario, en Río Turbio las obras alcanzan a la Escuela Primaria N°54, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°4 y la Escuela Provincial de Educación Especial N°9.

Cabe subrayar que, en el caso de la Escuela Primaria N°54, se realizará una intervención integral que contempla reparaciones en la fachada y los aleros, reconstrucción de veredas y accesos, trabajos en cubiertas y techos para evitar filtraciones, reparaciones de paredes, además de la pintura completa del establecimiento y la revisión de los núcleos sanitarios. La inversión prevista asciende a $180 millones, con un plazo estimado de ejecución de 45 días.

Por otra parte, en el Colegio Secundario N°4 se ejecutarán trabajos en etapas que incluyen la reparación de cubiertas y techos, mantenimiento del sistema sanitario y la renovación de la pintura interior de aulas y espacios comunes. También se realizarán mejoras en zinguería y en los sistemas de drenaje del edificio. La inversión estimada es de $170 millones, con un plazo de ejecución similar.

Del mismo modo, la Escuela Provincial de Educación Especial N°9 será alcanzada por obras destinadas a mejorar la accesibilidad y reforzar distintos sectores del predio. Los trabajos incluyen la construcción de muros de contención en la rampa y en la explanada de ingreso, adecuación de desagües pluviales, mejoras en el cerco perimetral y la instalación de un nuevo portón de acceso. También se prevé la construcción de una vereda de conexión hacia el invernadero, reparaciones en la sala de máquinas y el reemplazo de puertas de acceso.

Por otro lado, en 28 de Noviembre el Gobierno Provincial avanzará con la puesta a punto del edificio donde funcionará la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE).

La obra contempla trabajos de adecuación del edificio y la adquisición del equipamiento necesario para el funcionamiento de la institución, con una inversión prevista de $500 millones.

Actualmente, la propuesta educativa de la EIPE funciona en distintos espacios de la localidad. Con la puesta en condiciones de este edificio, la institución podrá concentrar sus actividades en un único espacio y fortalecer una oferta formativa vinculada a los procesos energéticos, la producción y el desarrollo de la Cuenca Carbonífera.

En este sentido, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, señaló que las obras forman parte de una política destinada a recuperar y mejorar la infraestructura escolar en toda la provincia.

“Estas intervenciones se realizan en el marco del plan de recuperación histórica de las escuelas y apuntan no solo a resolver necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios escolares, sino también a mejorar la infraestructura educativa”, afirmó.

La funcionaria también destacó el impacto social que genera la reactivación de la obra pública. “Santa Cruz es una de las pocas provincias que hoy mantiene obras en marcha desde el Gobierno provincial, y eso también genera oportunidades de trabajo en cada localidad. Cuando se activan las obras se necesita mano de obra y eso impulsa el empleo local”, sostuvo.

De este modo, las intervenciones previstas en Río Turbio y la puesta en condiciones del edificio para la EIPE en 28 de Noviembre consolidan una inversión cercana a $1.100 millones, destinada a mejorar la infraestructura educativa y acompañar el desarrollo de la Cuenca Carbonífera.